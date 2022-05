La composition de Liverpool pour défier le Real

Au tour des Reds de dévoiler leur onze de base.

Liverpool dispute sa dixième finale de Ligue des Champions, samedi soir, au Stade de France. Battus par le Real en 2018 à Kiev, les Reds ont l'occasion de prendre leur revanche contre les Merengue et de décrocher la septième C1 de leur histoire.

Une finale que disputera Thiago Alcantara. Le médian espagnol était incertain, il figure bien dans le onze de base, aux côtés de Fabinho et Henderson. Derrière, Jürgen Klopp fait confiance au quatuor habituel, avec Konaté et Van Dijk dans l'axe et Alexander-Arnaold et Robertson sur les flancs. Devant, c'est le jeune Luis Diaz qui accompagne Sadio Mané et Mohamed Salah.