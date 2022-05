L'agent de Kalidou Koulibaly monte au créneau

Le défenseur sénégalais est cité très régulièrement dans de nombreux clubs. Et ça, ça n'a pas plu à son agent.

Depuis son départ de Genk en 2014, Kalidou Koulibaly (30 ans) s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Cette saison encore, il a été indispensable au Napoli, disputant 34 matchs, inscrivant 3 buts et donnant 3 assists.

A un point où il est cité assez régulièrement dans de nombreux clubs de haut standing. Dernièrement, ce serait le FC Barcelone qui s'est positionné sur Koulibaly, qui serait d'ailleurs très intéressé par rallier la Catalogne à un an de la fin de son contrat avec les Partenopei. La Roma, la Juve ou l'Inter le suiveraient également.

Une situation qui a obligé l'agent du Sénégalais, Fali Ramadani, à s'exprimer au Corriere dello Sport. "Les informations quotidiennes concernant Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à une simple clarification. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec d'autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club", a-t-il expliqué.