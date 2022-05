Lewandowski met fin au suspense: "Mon histoire avec le Bayern est terminée"

Cette fois, le Polonais a pris la parole à propos de sa situation.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski (33 ans, 46 matchs et 50 buts toutes compétitions cette saison) veut quitter le Bayern Munich cet été. Alors que l'agent de l'attaquant polonais et les dirigeants bavarois se répondent par presse interposée depuis plusieurs semaines, le joueur est sorti du silence ce lundi pour évoquer sa situation.

"Mon histoire avec le Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le transfert est probablement la meilleure solution pour les deux parties. Le Bayern est un club sérieux et j'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir", a lancé le buteur bavarois en conférence de presse.

Lewandowski veut rejoindre le FC Barcelone, mais le Bayern a repoussé une première offre de 32 millions d'euros formulée par le club catalan.