Un salaire XXL pour De Jong à Manchester United

Un salaire plus grand que Ronaldo !

Il ne s’agit pas d’un secret, la direction de Manchester United entend satisfaire les exigences de son nouvel entraîneur Erik ten Hag en attirant le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong (25 ans, 32 matchs et 3 buts en Liga cette saison) lors du mercato estival. Le Néerlandais, qui avait explosé sous les ordres du futur coach mancunien à l’Ajax Amsterdam, représente d’ailleurs la grande priorité de recrutement des Red Devils.

A tel point que pour convaincre le Blaugrana de rejoindre l’Angleterre, les Mancuniens se disent prêts à offrir à De Jong le plus gros salaire du club, révèle le Daily Star. Avec des revenus bruts estimés à 450 000 euros par semaine, soit plus de 23 M€ par an et donc de meilleurs émoluments que des cadres comme le gardien David De Gea ou l’attaquant Cristiano Ronaldo. En ajoutant une potentielle indemnité de transfert supérieure à 80 M€, MU met tout en œuvre afin de maximiser ses chances sur le dossier.