Officiel : Un départ important du côté de Wolverhampton

Romain Saïss quitte Wolverhampton. Le joueur âgé de 32 ans, titulaire indiscutable ces trois dernières années, ne renouvellera pas son contrat qui arrive à échéance le 30 juin prochain. L'international marocain aura porté le maillot des Wolves à 206 reprises, de la Championship, en passant par la Premier League et l'Europa League.

A man who never gave anything less than 100 percent in gold & black. A warrior on the pitch and an entertainer off it.



For everything you have helped us achieve over the last six years, thank you Romain.