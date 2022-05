Officiel: Perisic signe chez les Spurs

Comme attendu, Ivan Perisic (33 ans, 49 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) va poursuivre sa carrière en Angleterre. En fin de contrat avec l'Inter Milan, et malgré une proposition de la Juventus Turin, l'ailier croate s'est engagé libre avec Tottenham pour deux saisons, soit jusqu'en juin 2024. Un bon renfort pour les Spurs d'Antonio Conte.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙