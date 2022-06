Officiel : Paul Pogba quitte Manchester United

Son arrivée (ou plutôt, son retour) à ManU en provenance de la Juventus pour la bagatelle de 105 millions d'euros avait fait grand bruit. Paul Pogba était, en 2016, prêt à tout écraser sur son passage. 6 ans plus tard, le bilan est plus que mitigé, tant le joueur nous a gratifié de coups de génie mais aussi de creux qui laisseront aux fans des Red Devils un goût amer.

"Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United", a communiqué Manchester United. Ainsi, après 233 matchs, 39 buts et 51 assists, "la Pioche" quitte une seconde fois les Red Devils, en tant qu'agent libre.

Les rumeurs l'envoyent déjà à la Juventus, club qui a pris l'habitude de transférer des joueurs de renom sans dépenser un seul copec...

