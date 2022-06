Lorin Parys : "Le format de la Pro League doit être décidé avant la fin du mois"

Une Pro League à combien d'équipes, avec quelles règles, pour les saisons à venir ?

Invité ce jeudi matin sur Radio 1, le CEO de la Pro League s'est exprimé quant au projet de réforme de la Pro League. Pour rappel, les "petits" clubs ont refusé la proposition pour laquelle Parys était favorable (de 14 équipes et sans division de points pour les play-offs), ce qui a poussé le CEO a repousser le vote, prévu initialement jeudi lors de l'A

"Il y a encore beaucoup de questions, il s'agit bien sûr d'une réforme majeure", a déclaré Parys, qui se voit comme un "gardien de l'intérêt général du football, et non le gardien des intérêts individuels des clubs." Fini le bricolage et le changement incessant, "nous devons créer de la stabilité et tracer une ligne à long terme."

"Nous avons déterminé la direction avec notre paquet global. Nous pouvons encore atteindre notre objectif par des chemins différents et à des rythmes différents", poursuit Parys, qui précise par ailleurs que la proposition des 14 équipes n'est pas "la sienne" mais bien une synthèse du travail qui avait été entamé avant sa nomination (fin mars 2022).

Il est tout impératif de prendre une décision, et cela sans traîner. "Un an de plus avec le format actuel est possible, mais nous devons ensuite décider de cela avant la fin du mois. Je ne suis pas vraiment un PDG. Les clubs doivent trancher. S'il n'y a pas de concertation entre eux, on passera à un format à 16 après cette saison."

En espérant que cela aboutisse, justement, à quelque chose de stable...