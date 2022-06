Officiel : Lens recrute un attaquant qui évolue dans l'ancien club de Buchanan

C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais chose faite : le Racing Club de Lens recrute Adam Buksa. L'attaquant de 25 ans arrive en provenance du New England Revolution, qui avait pour la petite histoire cédé Tajon Buchanan au Club de Bruges.

Formé chez les jeunes du Wisla Cracovie de Marcin Wasilewski, Buksa est ensuite passé par les jeunes de Novara et est retourné en Pologne. Après 6 ans, le club de MLS l'avait recruté pour 4,20 millions d'euros. Lens a déboursé 6 millions pour s'offrir l'international polonais (8 sélections, 5 buts) qui a scoré à 35 reprises en 73 matchs disputés aux USA. Les Sang et Or recrutent du lourd et affirment leur volonté de jouer l'Europe.

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens.



🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window.