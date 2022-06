Pablo Sarabia proche d'un retour en Espagne

L'ailier appartient toujours au PSG.

Auteur d'une saison aboutie avec 21 buts et 9 assists au Sporting Portugal, Pablo Sarabia est censé revenir au PSG cet été. Sauf que l'ailier droit risque de ne pas bénéficier de beaucoup de temps de jeu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été prêté au Portugal. Le PSG serait prêt à le laisser partir définitivement lors de cette fenêtre de transferts, avant d'en retirer une somme d'argent et de rentabiliser au mieux la somme de 18 millions d'euros mise sur lui il y a 3 ans.

Selon AS, l'Atletico Madrid pourrait être une porte de sortie pour le joueur de 30 ans. Les Colchoneros veulent se renforcer en attaque et Sarabia ne serait pas contre revenir en Espagne, qu'il a quittée après une aventure à Séville. Il connait en tout cas très bien Madrid, puisqu'il a évolué à Getafe - situé dans la banlieue sud madrilène - et qu'il a été formé...au Real.