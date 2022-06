Les supporters béninois étaient furieux après la défaite face au Mozambique (0-1) en qualifications pour la CAN 2023.

Mercredi soir au Stade de l'Amitié à Cotonou, le bus du Bénin a été caillassé par des supporters, après la défaite face au Mozambique (0-1) en qualifications pour la CAN 2023. Les heures d'attente ont été longues et angoissantes pour l'équipe et le staff. Des joueurs ont été blessés.