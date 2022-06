Laszlo Böloni va retrouver du service en Ligue 2

Il pourrait officier avec Lucien d'Onofrio et Michel Preud'homme.

Selon les informations parues durant les dernières heures, Lucien d'Onofrio et Michel Preud'homme pourraient s'associer à Metz la saison prochaine. 19e de Ligue 1 cette saison, les Messins ont pour ambition de jouer la tête en Ligue 2 la saison prochaine afin de retrouver au plus vite l'élite du football français.

Selon les informations de Sacha Tavolieri et de l'Équipe, Laszlo Böloni va rejoindre le club qui a remporté deux Coupes de France dans son Histoire. L'ancien entraîneur du Standard de Liège, de l'Antwerp et de La Gantoise est sans club depuis son départ du Panathinaikos en mai 2021. Le quotidien français mentionne cependant que le nouveau directeur sportif du club Messin pourrait ne pas être Michel Preud'Homme. Le flou autour du staff et de l'organigramme Messin pour l'année prochaine commence à se dissiper, même s'il reste encore plusieurs incertitudes.