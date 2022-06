Officialisation imminente pour Noa Lang

La fantasque ailier droit va bien quitter le Club de Bruges et rejoindre l'Italie.

Cela chauffe très fort pour Noa Lang. Cité depuis plusieurs semaines en partance vers l'Italie et l'AC Milan en compagnie de Charles De Ketelaere, l'ailier néerlandais devrait être le premier à rejoindre les Rossoneri. Selon les informations du Telegraaf, le joueur de 22 ans vit ses dernières heures en Jupiler Pro League. Le transfert est en cours de finalisation et il ne manque plus que la signature de RebBird Capital, le nouveau propriétaire du club italien. Les différentes parties se seraient d'ailleurs mises d'accord depuis plusieurs semaines et le deal aurait été officialisé si le champion d'Italie en titre n'avait pas été récemment racheté.