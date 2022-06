Dodi Lukebakio intéresserait deux clubs belges

En difficulté en Bundesliga, Dodi Lukebakio pourrait décider de venir se relancer en Pro League.

Dodi Lukebakio (24 ans) n'a pas réussi sa saison à Wolfsbourg. Prêté par le Hertha Berlin, il a disputé 22 rencontres en Bundesliga et n'est parvenu qu'à inscrire 2 buts et 3 assists. Sous contrat jusqu'en 2024 dans la capitale allemande, il n'y revient pas sous les meilleurs auspices. À l'approche du Mondial 2022, l'ancien du RSC Anderlecht et du Sporting Charleroi pourrait tenter de se relancer en D1A pour espérer retrouver les Diables Rouges.

Ainsi, d'après les informations de Sudpresse, Lukebakio intéresserait le FC Bruges et l'Antwerp. Le média parle même de "discussions avancées", alors que des pistes à l'étranger existent. Du côté du Great Old, Dodi Lukebakio retrouverait Marc Van Bommel, qu'il a connu à Wolfsbourg. Reste à voir s'il s'agirait d'un nouveau prêt ou d'un transfert, car le Diable est estimé à 7 millions d'euros, loin de sa valeur marchande la plus élevée (21 millions en décembre 2019).

Dodi Lukebakio compte 4 caps avec la Belgique. Il n'a plus été appelé depuis le Final Four de la Ligue des Nations, lors duquel il n'était pas monté au jeu contre la France et l'Italie. En Pro League, Dodi avait disputé 18 matchs pour le RSCA, puis 20 matchs pour Charleroi.