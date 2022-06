Contre toute attente, un Belgo-Brésilien va finalement retourner en Angleterre

Alors que cela faisait des mois qu'on attendait que Flamengo lève l'option d'achat d'Andreas Pereira (26 ans), il semblerait finalement que le Belgo-Brésilien va retourner au club qui le prête, Manchester United.

Le club brésilien ne serait en effet pas enclin à lever l'option d'achat du joueur, estimée à 10,5 millions d'euros. Il est très peu probable que Manchester United et son nouveau coach Erik ten Hag comptent sur lui, raison pour laquelle le club ne serait pas contre le vendre, rapporte Fabrizio Romano. Pereira est sous contrat avec ManU jusqu'en 2023.

