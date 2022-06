📷 L'affiche officielle du Mondial 2022 a été révélée

Les derniers barrages pour la Coupe du Monde 2022 sont derrière nous : le Pays de Galles, l'Australie et le Costa Rica ont rejoint les autres qualifiés et le programme est donc intégralement connu pour les poules du Mondial. Pour l'occasion, le Qatar a dévoilé l'affiche officielle de la compétition cette semaine. Elle est l'oeuvre de l'artiste qatarienne Bouthayna Al Muftah.

Réalisé en teintes monochromes, l'affiche met en scène le couvre-chef traditionnel du Qatar jeté en l'air en même temps qu'un ballon de football.

The #FIFAWorldCup 2022 poster is here 😍 #NowIsAll pic.twitter.com/kltn8gUtbt