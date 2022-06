Divock Origi à Milan, c'est bientôt officiel

On le sait, Divock Origi (27 ans), pas prolongé par Liverpool, va s'engager à l'AC Milan dès que les derniers détails ont été peaufinés. Le journaliste italien Nicolo Schira nous confirme ce jeudi que le Diable Rouge arrivera la semaine prochaine à Milan pour y passer ses tests médicaux et signer officiellement son contrat chez les Rossoneri. L'accord est trouvé depuis le mois d'avril concernant son arrivée, sur base d'un contrat de 4 ans avec salaire de 3,5 millions d'euros annuels.

Origi tentera de s'imposer comme titulaire après plusieurs années comme joker de luxe à Liverpool, où il a réussi à devenir "une légende", selon les termes de Jürgen Klopp, malgré un temps de jeu fort réduit. Lors de la saison écoulée, il a disputé 18 rencontres, inscrivant 6 buts toutes compétitions confondues.

