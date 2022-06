Les supporters belges boudent pour le moment la Coupe du Monde 2022

Sans surprise, la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne semble pour l'instant pas trouver son public.

La billetterie pour la Coupe du Monde 2022 est ouverte depuis le 5 avril dernier pour les supporters des équipes qualifiées et après 2 mois, on peut déjà tirer quelques premiers bilans. Côté belge, une chose semble déjà claire : l'engouement n'est pas au rendez-vous, et les supporters des Diables Rouges hésitent à se rendre au Qatar en novembre prochain. D'après les informations de Het Laatste Nieuws, seuls 1200 tickets ont trouvé preneur pour le Mondial 2022 jusqu'ici.

À titre de comparaison, 20.000 tickets avaient été vendus pour l'Euro 2020 lors de la première phase de ventes. Le Mondial 2018 avait également rencontré un succès beaucoup plus important auprès des fans. Pourtant, des questions se posaient également en 2018 concernant l'accessibilité au pays-hôte (la Russie, qui accueillait également 2 des 3 matchs belges en poules de l'Euro 2020 l'été dernier). C'est cette fois le montant prohibitif des vols et des hôtels pour se rendre au Qatar qui pose problème pour la majorité des supporters. Peu, voire aucune option "low-cost" n'existe pour voyager et loger dans cet émirat richissime, dont les habitants et les institutions ne réalisent bien souvent même pas à quel point les sommes demandées sont exorbitantes.

Tout cela se combine naturellement à d'autres inquiétudes. Le volet éthique est parfois mentionné, tout comme des incertitudes liées à l'accueil réservé aux femmes ou aux couples non-mariés, sans même mentionner les LGBT. Les possibilités de faire la fête, nombreuses en Russie, seront probablement très (très très) limitées et à tarifs très peu avantageux au Qatar. Bref : difficile de faire semblant d'être surpris à la lecture de ce rapport préliminaire. Le Mondial 2022 ne s'annonce pas vraiment "people's friendly"...