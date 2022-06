Officiel : Hendrik Van Crombrugge peut faire une croix sur le PSV Eindhoven

Le portier d'Anderlecht figurait dans la liste du club néerlandais, mais le vice-champion des Pays-Bas a opté pour un portier argentin qui arrive en provenance de Ligue 1.

Après avoir confirmé son départ de l'OGC Nice, le gardien argentin Walter Benitez a, comme prévu, signé au PSV. le club batave vient d'officialiser l'arrivée de Benitez qui a signé jusqu'en 2025.

"Walter est un gardien de but très expérimenté qui a fait ses preuves à un haut niveau et pendant longtemps. Il a joué près de deux cents matchs pour Nice et y a été régulièrement capitaine", a déclaré le directeur du PSV John de Jong.

"Nos recruteurs l'ont vu jouer en Argentine à un jeune âge et ont continué à le suivre lorsqu'il est parti en Europe. Comme nous savions que son contrat se terminait après cette saison, nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à son arrivée ces derniers mois. Quand il a été clair qu'il était ouvert à un transfert au PSV, nous avons immédiatement franchi le pas."