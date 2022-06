Benik Afobe ne sera pas le nouvel attaquant du Club de Bruges

Les Blauw en Zwart perdent à nouveau une piste.

Qui pour renforcer l'avant garde du Club de Bruges ? Andy Carroll ? C'est non. Et Benik Afobe ? C'est non aussi.

Alors que le transfert de l'attaquant de Stoke vers Bruges était en discussion, les Anglais demanderaient au final une somme bien trop élévée. Le Nieuwsblad annonce donc que les Brugeois vont devoir, à nouveau, poser leur regard vers le marché des transferts.

Acheté 13,5 millions d'euros en 2019 à Wolverhampton, l'attaquant de 29 ans a depuis multiplié les prêts.