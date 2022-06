Rudi Garcia, libre depuis son départ de l'OL, rebondit au Moyen-Orient

Rudi Garcia (58 ans) était libre depuis la fin de son bail à l'OL en mai 2021. L'ancien entraîneur du LOSC, avec lequel il a été champion de France, de l'AS Rome ou encore de l'Olympique de Marseille va découvrir un nouveau championnat. Il dirigera le club saoudien d'Al-Nassr Riyad, où il dirigera notamment l'attaquant international camerounais Vincent Aboubakar ou encore l'international brésilien Anderson Talisca.

OFFICIAL : ✍️@RudiGarcia is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩💛 pic.twitter.com/YzCyTXyh9P