Cenk Tosun rentre au pays après son passage à Everton

Cenk Tosun était libre de tout contrat et a opté pour un retour dans son ancien club.

Cenk Tosun (31 ans) avait rejoint Everton en 2018, et aura disputé en tout et pour tout 61 matchs pour les Toffees (11 buts), entrecoupés de prêts à Crystal Palace et, déjà, à Besiktas où il évoluait de 2014 à 2018. Arrivé en fin de bail, Tosun va rentrer en Turquie pour de bon : il s'est engagé au Besiktas pour une saison avec option pour une saison supplémentaire.