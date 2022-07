Westerlo bat le Patro Eisden en match amical

Westerlo continue à préparer avec succès son retour en D1A, remportant une nouvelle victoire en préparation.

Westerlo affrontait le Patro Eisden Maasmechelen ce samedi et l'a emporté contre l'équipe de Nationale 1 (2-0), confirmant sa bonne forme. Les Campinois avaient en effet déjà disposé, plus tôt dans leur préparation, de La Gantoise lors d'un match au format particulier (2x60 minutes, avec des équipes très mixtes). Cette fois, les promus ont pu compter sur Daci et Bernat pour faire la différence.