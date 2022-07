Clement et Monaco intéressés par un attaquant de Bundesliga

Après l'arrivée de Minamino, les Monégasques de Philippe Clement aimeraient attirer un attaquant pour amener de la concurrence à Ben Yedder et Volland.

Monaco est plutôt actif en ce début de mercato. Après avoir annoncé l'arrivée de de Takumi Minamino en provenance de Liverpool, l'équipe de Philippe Clement aimerait poursuivre ses emplettes du côté de l'Allemagne et plus précisément au Borussia M'Gladbach.

Selon Foot Mercato, le club du Rocher serait intéressé par le profil de l'attaquant suisse Breel Donald Embolo. La saison dernière, le joueur de 25 ans a inscrit neuf buts et a distillé quatre passes décisives en 29 rencontres. Reste à savoir quel sera le prix demandé par Gladbach pour son joueur, dont on avait dit le plus grand bien lors de ses débuts mais qui n'a jamais véritablement réussi à confirmer son potentiel.