La pépite belge Roméo Lavia va bel et bien quitter Manchester City pour un autre club de Premier League !

C'était annoncé depuis quelques jours mais l'officialisation ne devrait désormais plus tarder. Comme l'explique le journaliste italien Fabrizio Romano, le jeune prodige belge Roméo Lavia va bien quitter Manchester City pour rejoindre Southampton.

Les Saints vont débourser un peu plus de 11 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain de 18 ans. Cependant, Manchester City a couvert ses arrières en incluant une clause de rachat dans le deal car le club considère le joueur comme un gros talent.

La saison du Belge avec Southampton s'annonce assez excitante à suivre !

Southampton have now reached full agreement with Man City to sign Romeo Lavia on a permanent deal. Fee will be around £10m, clubs in contact to finalise the deal. 🚨🇧🇪 #SaintsFC



Manchester City will include a buy back clause for Romeo Lavia, who’s considered a top talent. #MCFC pic.twitter.com/AAbByYjJAm