Julien Ngoy : "Je voulais un endroit où je me sentais désiré"

Libre de s'engager où il le souhaitait, le joueur de 24 ans rejoint Malines.

C'est un joli coup que vient de frapper le Kavé Mechelen, en s'offrant les services de Julien Ngoy, libre de tout contrat depuis son départ d'Eupen. L'attaquant de 24 ans, tout comme Tom Caluwé, le directeur sportif du club, se sont exprimés sur cette signature.

Tom Caluwé : "Pouvoir faire venir un jeune joueur belge avec le potentiel de Julien, ça fait toujours du bien. Julien est reconnu pour sa rapidité et sa polyvalence. Je pense que nos fans apprécieront ses actions. Il a beaucoup de potentiel. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'il puisse l'utiliser au maximum."

Julien Ngoy : "Je pense vraiment que j'ai fait le bon choix. Je sais qu'ici, je peux encore évoluer et m'améliorer. Je voulais absolument me retrouver dans un club où je me sentais désiré. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix. Les premiers contacts avec Tom Caluwé et mon nouvel entraîneur ont été très bons."