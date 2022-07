Officiel : Le Club de Bruges a trouvé son attaquant, et c'est une vieille connaissance

Le Club de Bruges va-t-il faire revenir Cyle Larin en Belgique ? Il aurait d’après Fabrizio Romano passé ses tests médicaux chez les Gazelles et devrait s’engager pour trois saisons.

Le point positif, c’est que Bruges n’a pas dû payer le moindre centime pour l’ancien attaquant de Zulte Waregem, car il était en fin de contrat au Besiktas. L’Olympiakos était aussi sur les rangs pour l’enrôler.

Lors de la saison 2019-2020, Larin était au Essevee où il avait marqué 7 buts toutes compétitions confondues.

Update : Officiel : Cyle Larin est un joueur du Club de Bruges !

"Larin (27 ans) a commencé sa carrière professionnelle en MLS où il a marqué 43 buts en 87 matchs. L'international canadien a déjà été aperçu sur les terrains belges en 2019 lorsqu'il a été prêté à Zulte Waregem par Besiktas pour une saison. Par la suite, il s'est avéré être un pion important au club turc, où il a eu une grande part du titre de 2020-2021 avec ses 19 buts en championnat. Il y a quelques mois, Larin et Buchanan se sont qualifiés ensemble pour la Coupe du monde avec le Canada, où l'attaquant est également le meilleur buteur de tous les temps avec 23 buts en 44 matchs.

Bienvenue, Cyle !"

Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16!