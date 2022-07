Bientôt la fin de la saga Lewandowski ?

L'international polonais et son agent continuent de pousser pour un transfert lors de ce mercato estival.

On ne compte plus les rebondissements et les déclarations des deux camps dans la saga qui oppose Robert Lewandowski au Bayern Munich. Après plusieurs années au top en Bavière, le Polonais souhaite quitter le club mais ce dernier ne semble pas vouloir laisser partir son joyau offensif à un an de la fin de son contrat.

Pourtant, Lewandowski et son agent font le forcing pour obtenir un transfert du côté du FC Barcelone. Si tout semble au point mort depuis quelque temps, les choses pourraient bouger dans les prochains jours.

En effet, selon le Mundo Deportivo, l'agent du joueur Pini Zahavi aurait un accord avec le président du club catalan et aurait affirmé qu'une offre de 40 millions d'euros ne pourrait pas être refusée par le Bayern qui pourrait perdre gratuitement Lewandowski l'été prochain. Zahavi aurait également dit que le dossier serait bouclé pour le 12 juillet prochain.