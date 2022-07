Nouveau scandale en Premier League : un "international de renom" accusé de viol et arrêté

Le football anglais est en émoi ce mardi. Un footballeur, présenté comme une jeune star internationale, a été arrêté dans le Nord de Londres, accusé de viol.

La bombe a été lâchée hier soir par le Telegraph. Un footballeur, présenté par le média anglais comme un "international de renom", aurait été interpellé par la police au Nord de Londres suite à des accusations de viol. Le viol présumé aurait eu lieu en juin 2022, il ne s'agit donc pas d'une "vieille" affaire qui ressortirait aujourd'hui mais bien de faits récents.

L'identité du joueur, qui a été placé en garde à vue, n'a pas été révélée mais le Sun donne quelques détails : le joueur en question serait connu, "en fin de vingtaine", l'un des meilleurs joueurs de son club et devrait participer à la Coupe du Monde 2022 en novembre prochain au Qatar. Il serait actuellement en détention à son domicile. On s'attend à ce que le nom soit révélé assez rapidement. Le Sun annonce que le joueur ne participera pas à la tournée estivale de son club et que la nouvelle a "assommé" la direction, car il s'agirait d'accusations sérieuses et sévères.