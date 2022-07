Phénomène dès ses 15 ans, Karamoko Dembélé quitte le Celtic pour la France

Passé professionnel dès ses 15 ans, Karamoko Dembélé semblait être un phénomène de précocité au Celtic Glasgow. Il n'est pas encore parvenu à passer un cap, et va tenter de se lancer en Ligue 1.

Karamoko Dembélé (19 ans) avait attiré les regards en jouant en U20 à l'âge de...13 ans, profitant de l'absence de plusieurs internationaux écossais U19 pour prendre place sur le banc et monter au jeu. Par la suite, il signait son premier contrat pro au Celtic Glasgow à l'âge de 15 ans, et faisait ses débuts avec l'équipe A en 2019. Mais la suite sera plus compliquée pour le jeune ailier anglais. Dembélé n'a pu jouer que 10 matchs avec le Celtic, souffrant d'une lourde blessure à la cheville la saison passée après avoir fait ses armes pendant deux saisons.

Il va désormais tenter sa chance dans un grand championnat : Dembélé quitte le Celtic et signe au Stade Brestois, en Ligue 1. Il y a signé pour 4 saisons, libre de tout contrat et non-prolongé par le club écossais.