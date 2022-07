Le Standard commence son stage par une victoire !

Le Standard semble faire des progrès : en stage aux Pays-Bas, les Rouches ont dominé le Go Ahead Eagles.

Ronny Deila continue à progresser et à apposer sa patte au Standard de Liège. Pour leur premier match aux Pays-Bas, les Rouches se sont largement imposés (1-5) face à Go Ahead Eagles. Pourtant, les Liégeois ont été menés dès la 29e minute, mais ont immédiatement répondu en égalisant dans la minute qui a suivi via Noë Dussenne (sur un coup-franc bien donné par Gilles Dewaele).

Le Standard a ensuite pris l'avantage en seconde mi-temps, profitant de nombreux changements côté néerlandais. Ghalidi fera 1-2 à la 50e, avant des buts signés de Noubi et du revenant Eden Shamir pour faire le break et tuer le match. Le tout jeune Brahim Ghalidi, 17 ans, ponctuait ensuite le score d'un second but (1-5, score final) à la 90e.