Cristiano Ronaldo ne se rendra pas en stage avec Manchester United

Le départ de la star portugaise semble de plus en plus certain.

L'information avancée ces derniers jours semble de plus en plus certaine : Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United cet été. A 37 ans, le multiple Ballon d'Or souhaite encore évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine, ce que ne peut pas lui offrir le club mancunien. Alors que les Red Devils devaient se rendre en Thaïlande et en Australie ce vendredi pour partir en stage, Sky Sports annonce que CR7 ne suivra pas ses coéquipiers. Un départ parait donc plus qu'inévitable. Mais quel club parviendra à s'attacher les services de l'ancienne gloire du Real Madrid ? Réponse dans les prochaines semaines.

