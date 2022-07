Oliver Kahn et le Bayern ferment la porte à Cristiano Ronaldo

Dès les premières rumeurs d'un départ de Cristiano Ronaldo, la première destination évoquée était le Bayern Munich. Alors, CR7 ira-t-il chercher un nouveau titre ? Non, à en croire Oliver Kahn.

L'ancien gardien de but de légende et actuel CEO du Bayern Munich a en effet fermé la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo en Bavière. Interrogé par Kicker à ce sujet, Oliver Kahn a été très clair : "C'est un très grand joueur, mais l'arrivée de Cristiano Ronaldo ne correspondrait pas à notre philosophie", déclare-t-il. Pas de nouveau championnat pour CR7, donc, qui tente actuellement de forcer un départ et sèche les entraînements de reprise avec Manchester United.

Son agent Jorge Mendes travaille activement à lui trouver un nouveau point de chute. L'autre destination évoquée en ce moment est Chelsea, tandis que le FC Barcelone a même été cité après que Mendes ait été vu en compagnie de Joan Laporta...