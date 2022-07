Eden Hazard bientôt de retour à l'entraînement

Notre Diable Rouge espère enfin réaliser une grande saison avec le Real Madrid.

Est-ce que cette saison sera enfin celle d'Eden Hazard ? Depuis son départ de Chelsea en 2019, le joueur de 31 ans n'a jamais été le même sur le terrain, au grand dam des supporters du Real Madrid. Opéré en fin de saison dernière, le Brainois s'est vu retirer une plaque qui le gênait depuis plusieurs années.

Selon les commentaire de Carlo Ancelotti et d'Eden Hazard lui-même il y a quelques semaines, le joueur se sent prêt à réaliser une grande saison dans la capitale espagnole. Légèrement écarté pour une petite blessure, Eden Hazard va faire son retour dans le groupe et débutera sa préparation ce jeudi. Le début d'une saison enfin réussie avec les Merengues ? Réponse dans les semaines à venir.