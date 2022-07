Lille rejette une nouvelle offre de 30M € pour Amadou Onana

Les Dogues tiennent à ne pas perdre le néo-Diable Rouge.

Alors qu'il a rejoint le nord de la France l'été dernier en provenance d'Hamburg, Amadou Onana jouit déjà de l'intérêt de plusieurs écuries de Premier League. Le néo-Diable Rouge, qui a déjà vu Lille rejeter une offre de 25M € venue de West-Ham la saison dernière, ne semble pas prêt à quitter la Ligue 1.

En effet, le club français tient absolument à conserver son milieu de terrain et demanderait, selon l'Équipe, 40M € pour le joueur de 20 ans. Toujours selon le quotidien français, Leicester et Everton sont également intéressés, et les Dogues auraient mis de côté une offre avoisinant les 30M €.