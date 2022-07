Le milieu de Mazzù à Anderlecht : le "process" ou l'expérience ?

Bien malin qui peut dire, à moins de deux semaines du début de la compétition, à quoi ressemblera le milieu de terrain de Felice Mazzù. Le RSCA a montré plusieurs visages jusqu'ici en amical, et tous ont montré des qualités et des défauts.

Pour l'un de ses premiers posts sur les réseaux sociaux après avoir été intronisé entraîneur du RSC Anderlecht, Felice Mazzù avait décidé de reprendre le fameux slogan parfois moqué : "Trust the process". Simple clin d'oeil, ou promesse faite aux supporters qu'il respecterait cette approche et donnerait du temps de jeu aux jeunes de Neerpede ? Difficile à dire. Mais lors de ses matchs de préparation, Mazzù a fait confiance à ses jeunes pousses. Debast et Delcroix en défense, Aït El-Hadj et Kana au milieu, Colassin, Stroeykens et Duranville en attaque, entre autres, tous ont reçu leur chance.

Le chantier du milieu de terrain, cependant, reste un mystère. Car c'est à la fois le poste où Anderlecht a le plus de (jeune) talent à disposition, et celui où évoluent quelques joueurs de grande expérience. Josh Cullen paraît sur le départ, et son profil devra être remplacé...mais peut aussi l'être par un joueur ayant un peu plus d'apport offensif, dans un système à trois défenseurs centraux qui offre plus de liberté aux milieux.

Trebel, Olsson ?

Les options expérimentées ne sont pas forcément celles qui flatteront le plus le public. Adrien Trebel recevra peut-être une dernière chance de briller au Lotto Park, mais on ne peut pas dire que le salaire record du club ait crevé l'écran en amical. Tout au plus a-t-il "fait du Trebel" contre un Roda faiblard, mais au moins a-t-il prouvé encore en être capable. Kristoffer Olsson a montré quelques belles choses balle au pied, mais a semble-t-il déplu à Mazzù dans le pressing. Son véritable apport reste à déterminer. Le Suédois, cependant, devrait rester au club et a un profil qui peut marcher dans le nouveau système.

Kana, Arnstad ?

Marco Kana a paru avoir les faveurs de Mazzù et a, comme souvent ces derniers mois, été à niveau. Très propre, très présent, avec un jeu au sol vers l'avant qui a bien progressé, Kana aurait le soutien du public, c'est une certitude. Son potentiel (aussi en vue d'une revente) est bien plus élevé que celui des deux joueurs précités. Ne serait-ce que pour se mettre le public dans la poche, le nouveau coach serait inspiré de laisser enfin s'exprimer le jeune Marco, qui semble le mériter.

Kristian Arnstad a peu crevé l'écran pendant la préparation, mais avait commencé à monter en puissance en fin de saison dernière. Le voir évoluer en D1B avec les U23 serait un sacré pas en arrière et une grosse déception. Ce serait d'autant plus surprenant que sa progression physique semble d'ores et déjà le placer un cran au-dessus des autres Espoirs, à l'instar de Kana. Il pourrait très clairement intégrer la rotation, et avoir une carte à jouer.

L'un des perdants de la préparation, c'est peut-être bien Anouar Aït El-Hadj. Déjà en chute libre sous Kompany, le talentueux milieu de terrain n'a pas montré grand chose de vraiment encourageant. Offensivement, Mazzù a mieux sous la main (Verschaeren, pour commencer) ; défensivement, Aït El-Hadj semble trop nonchalant pour le style du nouveau coach. Il y a du travail. D'autant qu'un certain Majeed Ashimeru sera également là et prêt à reprendre sa place après la blessure qui l'a privé de la fin de saison dernière. Bref : deux postes (le troisième étant réservé à Verschaeren), et peut-être 6 joueurs. Le milieu de terrain est plus que paré : il déborde.