Adnan Januzaj a refusé un transfert vers le Moyen-Orient

Pas question pour Adnan Januzaj d'opter pour l'exotisme et l'argent à quelques mois d'une Coupe du Monde.

Adnan Januzaj (27 ans) ne sera plus un joueur de la Real Sociedad la saison prochaine, mais on ignore encore où signera le Diable Rouge. Après 166 matchs (23 buts, 21 assists) en Liga, et une saison 2021-2022 en demi-teinte, Januzaj doit faire le bon choix s'il espère jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Roberto Martinez a encore prouvé qu'il l'appréciait beaucoup en le reprenant lors de la dernière trêve internationale. Comme en 2014 et 2018, Adnan rêve d'intégrer le groupe en dernière minute.

Dans cette optique, l'ancien de Manchester United a refusé une offre d'Al Nassr. Le club saoudien avait proposé un énorme salaire à Adnan Januzaj, qui était la priorité du nouveau coach Rudi Garcia. Mais une signature au Moyen-Orient à quelques mois du Mondial au Qatar aurait signifié faire une croix sur celui-ci. Januzaj est persuadé que des offres intéressantes venues d'Europe arriveront.