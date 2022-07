Le PSG prêt à faire revenir un ancien de la maison?

Le recrutement du PSG a tellement un autre visage que les autres années.

Le Paris Saint-Germain veut miser sur le "made in France". Après le recrutement d'Hugo Ekitike, le club de la capitale aurait fait de l'arrivée de Nordi Mukiele (24 ans, 28 matchs et 1 but en Bundesliga pour la saison 2021-2022) une priorité, selon des informations de Foot Mercato confirmées par L'Équipe. Le conseiller sportif parisien Luis Campos serait à la manœuvre, bien que le polyvalent défenseur du RB Leizpig soit sur les tablettes du PSG depuis un bon moment.

Les négociations ont débuté il y a plusieurs jours, et les contacts "se sont multipliés ces dernières heures", peut-on lire dans le quotidien sportif. D’après nos confrères, le PSG n’aurait qu’à débourser 10 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de l’ancien Montpelliérain, avec qui un accord contractuel a d’ores et déjà été conclu. A priori, Mukiele ne vient pas pour être titulaire. Mais plutôt pour intégrer la rotation grâce à sa polyvalence, lui qui peut jouer axe droit dans une défense à trois ou dans le couloir pour suppléer Achraf Hakimi.