🎥 Déjà deux buts pour Kevin De Bruyne en tournée américaine avec Manchester City !

Brassard de capitaine au bras, Kevin De Bruyne a porté Manchester City lors du match amical des Skyblue face à l'América de Mexico.

Premier match de gala lors de la tournée américaine de Manchester City et premiers buts pour Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a porté son équipe cette nuit lors de la rencontre entre les Citizens et l'America, dont les filets étaient défendus par l'ancien Rouche Memo Ochoa. City s'est imposé 2 buts à 1 et KDB s'est chargé des deux buts, inscrits à la 30e et 45e+1.

Le premier but fera exploser le NRG Stadium de Houston : de l'entrée du rectangle, De Bruyne envoie une superbe frappe enroulée sur laquelle Ochoa ne peut rien.

Après l'égalisation mexicaine, notre compatriote doublera la mise pour Manchester City sur un service de Riyad Mahrez, titulaire. Jack Grealish, Bernardo Silva, Joao Cancelo ou encore Rodri étaient également titularisés tandis que l'homme que tout le monde attend, Erling Haaland, est resté sur le banc. Ses grands débuts pourraient avoir lieu...face au Bayern Munich, ce samedi.