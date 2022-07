Batshuayi titulaire avec Chelsea, qui commence mal sa tournée américaine

Chelsea affrontait le Charlotte FC cette nuit au Bank America Stadium, et s'y est incliné aux tirs au but.

Plusieurs grands clubs américains sont actuellement en tournée aux USA. Ils s'y affronteront, mais se testent également face à des clubs locaux. Alors que Manchester City a pu compter sur Kevin De Bruyne pour battre l'America, Chelsea affrontait le Charlotte FC, toute jeune franchise de MLS. Pour l'occasion, Michy Batshuayi était titulaire en pointe. La nouvelle recrue des Blues, Hakim Ziyech, était également dans le onze.

Christian Pulisic ouvrait le score à la demi-heure, et Thomas Tuchel faisait largement tourner son groupe. Mais Charlotte finissait par égaliser dans les arrêts de jeu, à la 90e+2, via Rios. Comme de coutume dans ces rencontres de présaison, une séance de tirs au but avait alors lieu et Chelsea s'inclinait (5-3 apt).