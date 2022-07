L'Olympique de Marseille officialise Luis Suarez et le remplaçant de Mandanda

L'OM a annoncé deux arrivées ce mercredi soir.

Après le départ de Steve Mandanda pour Rennes, l'Olympique de Marseille se cherchait un gardien n°2 et l'a trouvé en Liga. Ruben Blanco (26 ans) débarque en provenance du Celta Vigo pour un prêt d'une saison et sera donc la doublure de son compatriote Pau Lopez pour la saison à venir. Blanco était international U21 espagnol et compte plus de 100 rencontres en Liga, mais était déjà n°2 au Celta la saison passée.

Ce n'est pas la seule arrivée annoncée par Marseille hier : Luis Suarez (24 ans), attaquant du FC Grenade et homonyme de la star uruguayenne, débarque également. Un accord de principe avait déjà été annoncé ; c'est désormais confirmé pour de bon, Suarez débarque sur un bilan de 8 buts en Liga la saison passée. International colombien, il a coûté 10 millions d'euros à l'OM.