🎥 Anthony Moris déjà décisif à la dernière seconde de STVV-USG : "Je ne me suis pas posé de questions"

Anthony Moris a sauvé les meubles de bien belle façon au Stayen.

Si la rencontre de l'Union devait être résumée en deux gestes, les voilà : le but de Simon Adingra pour égaliser...et le sauvetage en dernière seconde d'Anthony Moris devant Christian Brüls, sur un coup-franc parfaitement placé. Si l'USG est entourée d'inconnues pour cette saison, certaines choses semblent ne pas changer. Le portier a réagi sur le site officiel de l'USG : "Je vois le coup franc qui peut passer dans le mur, puis elle rebondit dans les pieds d’un Trudonnaire et je ne me pose aucune question, je vais pour la balle et on sauve un point face à une belle équipe".