Un joueur de Courtrai veut partir et le fait savoir sur les réseaux sociaux : "Ne laissez pas votre loyauté devenir de l'esclavage"

Aleksandar Radovanovic ne se sent visiblement plus très bien au KV Courtrai et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Le week-end dernier, le Serbe âgé de 28 ans a montré son mécontentement concernant la situation au KV Courtrai sur les réseaux sociaux. Il l'a fait dans plusieurs stories sur Instagram où l'on pouvait lire : "Ne laissez pas votre loyauté devenir de l'esclavage". Radovanovic a également fait savoir à ses supporters, via les médias sociaux, qu'il les aime et qu'ils méritent beaucoup mieux que cela. Il a également ajouté que le KV Courtrai le traitait mal, lui et sa famille. Il s'agit probablement des problèmes de visa rencontrés par sa petite amie lorsqu'elle a déménagé en Belgique. Selon le défenseur, il ne méritait pas cela et seuls les animaux sont traités de la sorte. Ce n'est pas la première fois que le défenseur central se fait remarquer de la sorte. Dans le passé, il a forcé un transfert de manière similaire dans son ancien club à Lens.