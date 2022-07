Ansu Fati milite aussi pour un retour de Messi

L'actuel numéro 10 veut voir revenir l'ancien.

Jouissant d'une immense réputation dans les rangs du FC Barcelone, le jeune ailier Ansu Fati (19 ans, 15 matchs et 6 toutes compétitions pour la saison 2021-2022) a hérité du numéro 10 d’un certain Lionel Messi (35 ans, 34 matchs et 11 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022). Un véritable honneur pour le talent issu de la Masia, qui adorerait d’ailleurs retrouver la Pulga en Catalogne dans les prochains mois.

"C'est clair qu'on forme une super équipe, très compétitive. Les renforts vont nous apporter beaucoup. Ce sont tous de grands joueurs. (...) Est-ce que j'aimerais un retour de Messi ? Bien sûr ! Il pourrait ainsi avoir les adieux qu'il mérite, par la grande porte, comme le numéro un de l'histoire devrait le faire", a souligné l’international espagnol sur la chaîne de télévision TV3.

Un nouvel appel du pied envoyé à la star du Paris Saint-Germain, alors que le président barcelonais Joan Laporta y avait déjà été de sa déclaration sur le septuple Ballon d’Or dimanche. Même si, encore une fois, un transfert de Messi sur ce mercato paraît hypothétique pour ne pas dire impossible...