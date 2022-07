Arthur Theate va bel et bien quitter le FC Bologne !

Une saison, puis s'en va, comme à Ostende : la trajectoire d'Arthur Theate est décidément météoritique.

Arthur Theate ne reste décidément pas en place. Arrivé en 2020 au KV Ostende, le défenseur central n'aura besoin que d'une saison pour attirer les regards étrangers et signera l'été dernier au FC Bologne, en prêt avec option d'achat obligatoire. Transféré pour 6 millions d'euros, il ne restera cependant pas en Italie. En effet, comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines par la Gazzetta dello sport, Theate a capté l'attention du Stade Rennais, qui va bel et bien s'offrir le Diable Rouge.

Comme le confirme Sacha Tavolieri ce mardi soir, tout est désormais prêt pour la signature d'Arthur Theate à Rennes. Et les Bretons font sauter la banque pour le joueur, qui va leur coûter la modique somme de 20 millions d'euros. L'ex-Standardman va s'engager pour 4 saisons et rejoindre Jérémy Doku en Ligue 1. Aucun défenseur central belge n'aura couté aussi cher, si l'on excepte le cas Eliaquim Mangala.