Bogdan Mykhaylichenko, de belle promesse à déception

L'Ukrainien était arrivé en tant que prétendant sérieux à une place de titulaire dans la défense anderlechtoise. Deux ans plus tard, le bilan est mitigé mais penche plus vers une déception.

A l'été 2020, Anderlecht recrute un Ukrainien du nom de Bogdan Mykhaylichenko. Avec son club du Zorya Luhansk, il vient de réaliser une belle saison à 3 buts et 3 passes décisives, et a terminé 3e du championnat national avec son club. L'affaire semble belle : le garçon est prometteur, et n'a coûté que 500.000 euros.

Il débute sa première saison avec les Mauves avec le statut de titulaire. Pour son premier match, qu'il commence à son poste de prédilection, à gauche de la défense, il fait directement forte impression et est élu homme du match. Il marque d'ailleurs son premier (et...dernier) but avec Anderlecht. "Il a fait un très bon match, il a montré qu’il avait des qualités pour se projeter vers l’avant et physiquement", estimait à l'époque son coach Francky Vercauteren.

Sa première saison est plutôt encourageante. Malgré une absence de janvier à mars, il est titulaire et joue quasiment la totalité des matchs lorsqu'il est aligné. Dans une saison qui laisse les fans bruxellois à moitié satisfaits, marquée par une qualification en play-offs 1 mais ensuite une campagne compliquée dans ce mini-championnat, l'Ukrainien ne distile qu'un assist en championnat. Dommage pour un joueur au profil présenté comme fort offensif lors de son arrivée. Néanmoins, il semble un pilier sur lequel Kompany peut s'appuyer pour la prochaine saison.

Le second exercice est plus compliqué pour Mykhaylichenko. A gauche, est replacé un petit Espagnol du nom de Sergio Gomez. L'ancien du Barça et de Dortmund se montre directement décisif et avale les kilomètres comme si de rien de n'était. Le Sporting tient son piston gauche décisif et Mykhaylichenko va en pâtir.

Essayé plusieurs fois en tant que latéral droit, à la place de Murillo, il ne convainc pas et ne sera titularisé qu'à 5 reprises sur l'ensemble du championnat. Il ne se montre pas une fois décisif de la saison. Malgré les belles marques d'amour du public bruxellois lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sa situation semble se compliquer au Lotto Park.

Au vu de ses possibilités réduites de temps de jeu et suite à l'arrivée de Felice Mazzù - le début d'un nouveau "process", son départ annoncé proche vers son Ukraine natale et le grand Shaktar Donetsk semble assez logique. Dommage, on en attendait plus.