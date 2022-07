Décès de Terry Neill, légende d'Arsenal

Emblématique joueur d'Arsenal dans les années 60, puis entraîneur dans les années 70, Terry Neill est décédé.

L'ancien capitaine et entraîneur d'Arsenal Terry Neill est décédé à l'âge de 80 ans. Né à Belfast, Neill a entamé sa carrière professionnelle à Arsenal en 1959 et est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire des Gunners, à 20 ans. Il disputera 275 matchs pour Arsenal jusqu'en 1970, avant de finir sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur d'abord à Hull City, puis Tottenham. En parallèle, Neill, international nord-irlandais, prend également en charge l'équipe nationale.

En 1976, Terry Neill devient le plus jeune entraîneur de l'histoire d'Arsenal. Il emmènera le club londonien en finale de la FA Cup trois fois d'affilée, remportant le trophée en 1979. En 1980, Arsenal atteint également la finale de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, perdue face à Valence. Les résultats en championnat ne suivront pas et Neill prend la porte en 1983. Il n'entraînera plus et se retirera du monde du football professionnel.