Mario Zagallo, légende du football brésilien, a été hospitalisé en raison d'une infection respiratoire

Mario Zagallo, double champion du monde en tant que joueur et également sacré comme entraîneur, a été hospitalisé en raison d'une infection respiratoire à l'âge de 90 ans, a annoncé la clinique où il a été admis ce mardi. La légende du football brésilien est "actuellement lucide" et n'est "pas sous assistance respiratoire", a expliqué l'hôpital Barra d'Or de Rio de Janeiro dans un communiqué.

Mario Zagallo est le premier à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur (1958 et 1962), puis en tant qu'entraîneur (1970), bien avant l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018).