🎥 Le coup-franc supersonique de Gonzalo Higuain lors du partage fou entre l'Inter Miami et Cincinnati

L'Inter Miami et le FC Cincinnati s'affrontaient ce dimanche en MLS, et la rencontre entre les deux équipes de milieu de classement a tenu toutes ses promesses. À la pause, le score était déjà de 3-2 pour les Floridiens, grâce à un triplé de Gonzalo Higuain, leur "marquee player". Pour ouvrir le score, l'ex-international argentin a inscrit une merveille sur coup-franc, d'une frappe surpuissante.

"In the top corner where the spiders live!"



