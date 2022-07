Bruno Genesio ravi de son renfort : "J'ai bien aimé la première d'Arthur Theate"

Rennes a ponctué sa préparation par une défaite à domicile face à Aston Villa.

A peine arrivé, Arthur Theate était titularisé d'entrée face à Aston Villa en amical.

Et le Belge a soigné ses débuts dans son nouveau club avec un but après sept minutes à peine (voir ici). De quoi gagner le coeur de ses nouveaux supporters d'entrée de jeu.

"C’était la dernière répétition avant le championnat. On a joué une bonne équipe avec une grosse intensité et beaucoup de duels. Il y a eu plein de bonnes choses mais on a eu plus de mal à récupérer les ballons en seconde période, on a reculé et on a été battus dans les duels. Ça montre qu’on a encore du chemin à parcourir. C’est peut-être normal, car on termine notre cinquième semaine de préparation", a analysé Bruno Genesio après la partie.

"J’ai bien aimé la première d’Arthur Theate. Ce n’est pas évident d’arriver avec un seul entraînement collectif dans les jambes, de s’intégrer, surtout à ce poste-là. C’est une position où l’on a besoin d’automatismes et de complicité avec le joueur qui est à côté. Je l’ai trouvé plutôt bien, c’est encourageant", a déclaré le Français à propos du Diable Rouge.

Place aux choses sérieuses désormais, Rennes lancera sa saison de Ligue 1 dimanche face à Lorient.